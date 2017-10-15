Хамес Родригес может покинуть «Баварию» зимой

Полузащитник Хамес Родригес, который выступает на правах аренды за мюнхенскую «Баварию», может продолжить карьеру в МЛС. Сообщается, что в услугах колумбийца заинтересованы «Орландо» и «Нью-Йорк Сити».
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Ему еще рано ехать туда...он полон сил и усилит любой европейский клуб.
Ему еще рано ехать туда...он полон сил и усилит любой европейский клуб.
Вчера такого игрока не хватало,который может сделать гол из ничего.
Вчера такого игрока не хватало,который может сделать гол из ничего.