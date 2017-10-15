Ван Гал: «Моуриньо слишком часто теряет контроль над собой»

Бывший наставник «Манчестер Юнайтед» Луи ван Гал продолжает вспоминать о своем увольнении из клуба после сезона-2015/16. Голландец считает, что Жозе Моуриньо «подсидел» его на посту главного тренера «красных дьяволов».

«Назначение Моуриньо на пост главного тренера МЮ не было элегантным. Я из-за этого был уволен.

В принципе, он не плохой человек. Он умеет сочувствовать. Таким он был, когда в прошлом работал моим ассистентом. Но он слишком часто теряет контроль над собой».

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