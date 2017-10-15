Ван Гал: «Моуриньо слишком часто теряет контроль над собой»

Бывший наставник «Манчестер Юнайтед» Луи ван Гал продолжает вспоминать о своем увольнении из клуба после сезона-2015/16. Голландец считает, что Жозе Моуриньо «подсидел» его на посту главного тренера «красных дьяволов».
«Назначение Моуриньо на пост главного тренера МЮ не было элегантным. Я из-за этого был уволен.
В принципе, он не плохой человек. Он умеет сочувствовать. Таким он был, когда в прошлом работал моим ассистентом. Но он слишком часто теряет контроль над собой».
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А то что клоун и подлец вторично.
А то что клоун и подлец вторично.
Тянул на дно МЮ и ещё удивляется почему его уволили!!!!
Тебе на трансферы кучу денег дали,а результата не было и Шванштайгер при тебе как игрок умер.
Не нравится мне Ван Гаал,ходит с плашетиком,вид делает что умный,а по лицу видно что дуб дубом!
надеюсь при Моуриньо МЮ станет показывать результат,хотя бы на уровне 1/2 ЛЧ!
Тянул на дно МЮ и ещё удивляется почему его уволили!!!!
Тебе на трансферы кучу денег дали,а результата не было и Шванштайгер при тебе как игрок умер.
Не нравится мне Ван Гаал,ходит с плашетиком,вид делает что умный,а по лицу видно что дуб дубом!
надеюсь при Моуриньо МЮ станет показывать результат,хотя бы на уровне 1/2 ЛЧ!