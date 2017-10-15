Конте: «АПЛ - сложнейшая лига в мире, без сомнений»

Главный тренер «Челси» Антонио Конте признался, что выиграть чемпионат Англии сложней, чем какое-либо другое национальное первенство:

«АПЛ - сложнейшая лига в мире, без сомнений.

В Испании две команды ведут борьбу за титул - „Реал“ и „Барселона“, порой в эту борьбу вмешивается „Атлетико“.

В Италии - только „Ювентус“. В Германии - „Бавария“. Ладно, „Боруссия“ побеждала в Бундеслиге при Клоппе, но в основном это „Бавария“. Во Франции - ПСЖ, раз победил „Монако“.

Здесь же, как минимум, шесть клубов считают, что они могут выиграть титул. „Сити“ и „Юнайтед“, „Ливерпуль“, „Арсенал“, „Тоттенхэм“ и, конечно, „Челси“».

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола со своим коллегой не согласен.

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