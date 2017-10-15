Альварес: «„Зениту“ сегодня не везло»

Защитник тульского «Арсенала» Виктор Альварес прокомментировал победу над питерским «Зенитом» (1:0).

«Мы знали, что будет очень тяжело, но отличная игра против „Краснодара“ придала нам уверенности, и мы приехали с желанием показать лучшее, на что способны. Рады, что нам это удалось, ну и „Зениту“ сегодня не везло. В „Зените“ сильные игроки атаки, но мы смогли их нейтрализовать и использовать свой шанс в нападении», - сказал Альварес.

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