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Альварес: «„Зениту“ сегодня не везло»

сегодня, 22:30
ЗенитЗенит0 : 1АрсеналАрсеналМатч завершен

Защитник тульского «Арсенала» Виктор Альварес прокомментировал победу над питерским «Зенитом» (1:0).

«Мы знали, что будет очень тяжело, но отличная игра против „Краснодара“ придала нам уверенности, и мы приехали с желанием показать лучшее, на что способны. Рады, что нам это удалось, ну и „Зениту“ сегодня не везло. В „Зените“ сильные игроки атаки, но мы смогли их нейтрализовать и использовать свой шанс в нападении», - сказал Альварес.

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Все комментарии
ermak6848
сегодня в 22:59
игра была интересное.
Остается Поздравить тульский " Арсенал " с ПОБЕДО!!!
vovinho11
сегодня в 22:50
Классный получился бы экспресс. Победа Уфы и Арсенала, увы не поставил. Думал, фантастика
Miaf
сегодня в 22:45
У бомжей сеоодня трагедия
sir-5
сегодня в 22:43
У поражений бывают причины,
рядом с добром уживается зло,
Если к "Зениту" приходит Манчини,
то неизвестно ,кому повезло.

Эй,рула-тэрула,тэрула-тэрула...
starche
сегодня в 22:33
Что-то ему частенько не везёт...............Играть надо, а не бабло пересчитывать!
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