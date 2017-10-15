Габулов: «Атмосфера на „Крестовском“ - лучшая в России»

Голкипер тульского «Арсенала» Владимир Габулов подвел итоги матча 13-го тура РФПЛ, в котором «оружейники» обыграли «Зенит»:

«Непростой матч с лидером чемпионата. Тем более, „Зенит“ не проигрывал давно. Мы подготовились, без давления вышли, сыграли свою игру, поймали соперника на контратаке, выдержали в обороне, победили.

„Зенит“ два гола забил из офсайда? Мы шутили об этом: пропустили два раза, но выиграли 1:0. В этом есть доля везения. Если „Зенит“ забивает с нарушением правил, значит, гола не было. Тем более, как вы заметили, судья очень уверенно показывал офсайд. Я сам повторы не смотрел, не знаю, были там офсайды или нет.

Как мне стадион? Атмосфера - лучшая в России. Чаша стадиона очень уютная. Конечно, стадион бешеный. Но над полем надо поработать чуть-чуть».

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте