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16:30 Матч завершен Ростов 0:1 Рубин
19:00 Матч завершен Зенит 0:1 Арсенал Т
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Бубнов: «„Зениту“ пока не хватает уровня, чтобы одерживать победы на классе»

сегодня, 21:57
ЗенитЗенит0 : 1АрсеналАрсеналМатч завершен

Футбольный эксперт Александр Бубнов прокомментировал поражение «Зенита» от тульского «Арсенала» в матче 13-го тура РФПЛ:

«В первом тайме хозяева действовали очень медленно, во втором – увеличили давление, но зевнули контратаку. „Арсенал“ при этом наглухо не закрывался, вел активную контригру, при перехвате мяча стремился организовать давление на ворота соперника. „Арсенал“ отошел назад большими силами только тогда, когда повел в счете. Божович бросил в бой Хагуша и Григалаву, чтобы максимально уплотнить заднюю линию. Нужно персонально отметить грамотную игру полузащитников туляков – Боурчану и Чаушича.

Хотя лидер проиграл на своем поле представителю нижней части таблицы, ничего удивительного не произошло. „Зенит“ по ходу текущего сезона уже неоднократно проводил невыразительные матчи, проводя ротацию состава. Так было в прошлом туре в Каспийске, в матче с израильским клубом „Бней-Иегуда“ в Лиге Европы, в дерби с петербургским „Динамо“ в Кубке России и не только. Команде Роберто Манчини пока не хватает уровня, чтобы одерживать победы на классе. Команда не до конца сыграна, купленные легионеры в основном молоды, не обладают должным опытом, в целом по-прежнему недостает сыгранности».

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Все комментарии
starche
сегодня в 22:30
А они и не хотят играть и выигрывать. Достаточно посмотреть на их безразличные физиономии.
sir-5
сегодня в 22:21
Пора переквалифицироваться из прогнозистов в управдомы.
drug01
сегодня в 22:20
Что мешает Зениту? Большие деньги Газпрома!
Казанский
сегодня в 22:18
Бубнов: «„Зениту“ пока не хватает уровня, чтобы одерживать победы на классе»
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У Зенита есть класс?)))))
spartak kursk
сегодня в 22:10
Просто Манчини привык тратить по 100 миллионов на одного игрока,а не на целую команду.
alfranza
сегодня в 22:09
Особенно когда сегодня играть как-то не хотелось...
112910415
сегодня в 22:03
всё же Лионеля покупать придётся!
Морозовский
сегодня в 21:59
эКСПЕРТ., прифет!
mc_borrow
сегодня в 21:58
"Футбольный эксперт Александр Бубнов" постепенно звучит все веселее и веселее
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