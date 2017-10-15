Бубнов: «„Зениту“ пока не хватает уровня, чтобы одерживать победы на классе»

Футбольный эксперт Александр Бубнов прокомментировал поражение «Зенита» от тульского «Арсенала» в матче 13-го тура РФПЛ:

«В первом тайме хозяева действовали очень медленно, во втором – увеличили давление, но зевнули контратаку. „Арсенал“ при этом наглухо не закрывался, вел активную контригру, при перехвате мяча стремился организовать давление на ворота соперника. „Арсенал“ отошел назад большими силами только тогда, когда повел в счете. Божович бросил в бой Хагуша и Григалаву, чтобы максимально уплотнить заднюю линию. Нужно персонально отметить грамотную игру полузащитников туляков – Боурчану и Чаушича.

Хотя лидер проиграл на своем поле представителю нижней части таблицы, ничего удивительного не произошло. „Зенит“ по ходу текущего сезона уже неоднократно проводил невыразительные матчи, проводя ротацию состава. Так было в прошлом туре в Каспийске, в матче с израильским клубом „Бней-Иегуда“ в Лиге Европы, в дерби с петербургским „Динамо“ в Кубке России и не только. Команде Роберто Манчини пока не хватает уровня, чтобы одерживать победы на классе. Команда не до конца сыграна, купленные легионеры в основном молоды, не обладают должным опытом, в целом по-прежнему недостает сыгранности».

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