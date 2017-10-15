Иванович: «„Арсенал“ заслужил три очка, „Зенит“ же не сыграл на необходимом уровне»

Защитник «Зенита» Бранислав Иванович признал, что тульский «Арсенал» заслуженно обыграл «сине-бело-голубых» в матче 13-го тура РФПЛ:

«Почему игра получилась такой тяжелой? Каждая игра тяжелая. Мы старались сегодня забить, но не получилось. Команды, которые приезжают сюда, играют на контратаках. „Арсенал“ показал хорошую игру и заслужил три очка. Мы не сыграли на необходимом уровне.

Каждая домашняя игра тяжелая, потому что каждый соперник приезжает сюда только обороняться. Это нормально. Они выбирают такую тактику, но у нас не было скорости, мяч не ходил так, как надо, поэтому мы не создавали моменты. Готовимся к следующей игре.

Доволен ли игрой в обороне? Никогда не говорю о том, что виноват кто-то конкретно. Обороняется вся команда. Если бы мы забили, была бы совсем другая игра. Как защитник не могу быть доволен игрой, потому что мы пропустили.

Повлияли ли мячи, которые не были засчитаны, на настрой команды? Я не видел моментов, ничего не могу сказать об этом».

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