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Иванович: «„Арсенал“ заслужил три очка, „Зенит“ же не сыграл на необходимом уровне»

сегодня, 22:14
ЗенитЗенит0 : 1АрсеналАрсеналМатч завершен

Защитник «Зенита» Бранислав Иванович признал, что тульский «Арсенал» заслуженно обыграл «сине-бело-голубых» в матче 13-го тура РФПЛ:

«Почему игра получилась такой тяжелой? Каждая игра тяжелая. Мы старались сегодня забить, но не получилось. Команды, которые приезжают сюда, играют на контратаках. „Арсенал“ показал хорошую игру и заслужил три очка. Мы не сыграли на необходимом уровне.

Каждая домашняя игра тяжелая, потому что каждый соперник приезжает сюда только обороняться. Это нормально. Они выбирают такую тактику, но у нас не было скорости, мяч не ходил так, как надо, поэтому мы не создавали моменты. Готовимся к следующей игре.

Доволен ли игрой в обороне? Никогда не говорю о том, что виноват кто-то конкретно. Обороняется вся команда. Если бы мы забили, была бы совсем другая игра. Как защитник не могу быть доволен игрой, потому что мы пропустили.

Повлияли ли мячи, которые не были засчитаны, на настрой команды? Я не видел моментов, ничего не могу сказать об этом».

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Все комментарии
Owl Fake
сегодня в 22:42
Иванович: «„Арсенал“ заслужил три очка»
Дини: «„Арсеналу“ не хватает яиц»
Давуд
сегодня в 22:33
Молчи руби деньги Бранислав , под конец карьеры попал в лафа ,.
starche
сегодня в 22:27
Я заснул в первом тайме, видя нудную и вялую тягомотину в исполнении зенита.
starche
сегодня в 22:24
Иванович абсолютно прав.
sir-5
сегодня в 22:23
Проблема-в переизбытке чужеродного материала и безъязычии тренерского состава.
alfranza
сегодня в 22:15
Хоть кто-то в Зените видит проблемы.
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