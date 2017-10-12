Почеттино: «Я питаю слабость к Зидану»

Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино пообещал, что «шпоры» будут играть против «Реала» в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов на победу, а также заявил, что восхищается наставником «сливочных» Зинедином Зиданом:

«Очевидно, что изо всех сил будем пытаться сыграть хорошо и победить „Реал“, ведь мы отправимся в Мадрид за победой.

В последние годы „Реал“ является лучшей командой в мире. Они это доказали. Честно говоря, я питаю слабость к Зидану - сперва как к игроку, а теперь и как к тренеру».

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