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Почеттино: «Я питаю слабость к Зидану»

сегодня, 18:24
РеалРеал-:-ТоттенхэмТоттенхэм17.10.2017 в 21:45 Не начался

Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино пообещал, что «шпоры» будут играть против «Реала» в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов на победу, а также заявил, что восхищается наставником «сливочных» Зинедином Зиданом:

«Очевидно, что изо всех сил будем пытаться сыграть хорошо и победить „Реал“, ведь мы отправимся в Мадрид за победой.

В последние годы „Реал“ является лучшей командой в мире. Они это доказали. Честно говоря, я питаю слабость к Зидану - сперва как к игроку, а теперь и как к тренеру».

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Все комментарии
Он-моя жизнь
сегодня в 19:12
с ним все в порядке?😂
Inside91
сегодня в 19:08
От оно чё , Михалыч.
Napoleon Bonapart
сегодня в 19:06
Да, нездоровое влечение....
NGY
сегодня в 18:52
Нам повезло, что Зидан стал частью Реала будучи игроком, а сейчас и тренером!

Удачи Реалу и Зинедину!
ALBA BARCELONA 21
сегодня в 18:37
Подозрительный типсон.
Azu-Killah37
сегодня в 18:35
То на Кейна заглядывается, то на Зизу...)
FERIS
сегодня в 18:31
Мягко стелит....
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