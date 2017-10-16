Семак удостоился премии за помощь детям-сиротам

Наставник «Уфы» Сергей Семак стал лауреатом ежегодной московской премии «Крылья аиста»-2017, вручаемой за вклад в развитие семейного устройства детей-сирот. Специалист удостоился награды в номинации «Персона».

Торжественная церемония вручения награды состоялась в Государственном Кремлевском дворце при участии мэра Москвы Сергея Собянина.

Напомним, что в прошлом году Семак и его супруга Анна взяли из детского дома девочку с ограниченными возможностями. Девочка стала уже восьмым ребенком в семье.

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