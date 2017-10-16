«Спартак» летом был близок к приобретению защитника «Челси» Зума

Московский «Спартак» летом был близок к покупке защитника лондонского «Челси» Курта Зума. Об этом сообщил наставник «Спартака» Массимо Каррера.

«Курт Зума был в списке моих желаний. Мы были очень близки к его покупке, но в последний момент „Челси“ решил оставить игрока в Англии и отправил его в „Сток Сити“», - сказал Каррера.

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