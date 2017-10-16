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«Спартак» летом был близок к приобретению защитника «Челси» Зума

сегодня, 18:21

Московский «Спартак» летом был близок к покупке защитника лондонского «Челси» Курта Зума. Об этом сообщил наставник «Спартака» Массимо Каррера.

«Курт Зума был в списке моих желаний. Мы были очень близки к его покупке, но в последний момент „Челси“ решил оставить игрока в Англии и отправил его в „Сток Сити“», - сказал Каррера.

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Все комментарии
juchok
сегодня в 18:36
Зума до травмы был очень хорош! хотелось бы, чтобы аренда в Стоке пошла ему на пользу! классный деф!
sir-5
сегодня в 18:33
Вообще в "Спартаке" перестали говорить о судьбах и перспективах своих ,доморощенных ,игроков,что печально.А Зума? Да зума с ним!
makkie
сегодня в 18:30
Покупка Зума - было бы круто в преддверии ЛЧ, мощный защитник не помешал бы.
Но в целом сохранили всю обойму оборонцев, возможно Тасчи продлят даже.
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