Неймару положено 3 млн евро от ПСЖ, если он выиграет «Золотой мяч»

Руководство «Пари Сен-Жермен» избрало необычный способ поощрения звездного футболиста Неймара за успешную игру, сообщают бразильские СМИ. Если нападающий выиграет «Золотой мяч», парижский клуб заплатит ему 3 миллиона евро.
С полным списком претендентов на награду можно ознакомиться здесь.
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Хитро ПСЖ намекнул Неймару,чтоб не расслаблялся! Думаю врятли в этот сезон они выйграют ЛЧ.
Хитро ПСЖ намекнул Неймару,чтоб не расслаблялся! Думаю врятли в этот сезон они выйграют ЛЧ.