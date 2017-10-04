«Спартак» оштрафован на 140 тыс. рублей за поведение болельщиков в матче с «Уралом»

Контрольно-дисциплинарный комитет РФС счел неподобающим поведение болельщиков «Спартака» в матче 12-го тура РФПЛ между «красно-белыми» и «Уралом».

60 тысяч рублей московскому клубу придется выплатить за использование болельщиками пиротехники, еще в 80 тысяч «Спартаку» обойдется скандирование нецензурной лексики со стороны трибун.

Напомним, встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу «красно-белых».

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