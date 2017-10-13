Гвоздь в крышку гроба. Новый ТВ-контракт РФПЛ

Действующее соглашение РФПЛ с основным вещателем истекает в конце сезона, лига готовится подписать новый контракт, а «Соккер.ру» сравнивает цифры с ведущими чемпионатами.

Какой контракт у РФПЛ сейчас?

Действующее трехлетнее соглашение Премьер-Лиги с основным вещателем истекает в конце текущего сезона. По нему РФПЛ зарабатывает 2 миллиарда рублей или почти 30 миллионов евро в год за вычетом производственных расходов, которые составляют порядка 25% от этой суммы, то есть до клубов доходит около 22 миллионов евро. На всех. 40% распределяются в равных долях между всеми участниками чемпионата, 60% - в зависимости от занимаемых мест. Чтобы вы понимали, о насколько нищенской сумме идет речь, давайте сравним с показателями телевизионной выручки европейских первенств. Подчеркну, что речь идет только о продаже прав на внутренние рынки, а ведь топовые чемпионаты весьма успешно реализуют свой продукт и на международном уровне.

Англия – 2.26 миллиарда евро в год

Германия – 1.55 миллиарда

Испания – 983 миллиона

Италия – 945 миллионов

Франция – 727 миллионов

Турция – 507 миллионов

Португалия – 123 миллиона

Нидерланды – 78 миллионов

Помимо астрономической суммы по нашим меркам в 2.26 миллиардов евро на внутреннем рынке, АПЛ зарабатывает еще 1.4 миллиарда, продавая права на показ матчей в другие страны. Таким образом, клубы элитного английского дивизиона получают от телевидения примерно в 150 раз больше коллег из РФПЛ! Минимальная ставка за полный сезон для клуба АПЛ составляет 117 миллионов евро, у нас это порядка 550 тысяч, то есть между аутсайдерами пропасть еще шире. Чемпион Англии «Челси» получил 191 миллион евро от телевидения за прошлый сезон, выигравший титул в России «Спартак» - около 2.5 миллионов. Мы не просто на обочине, это как воскресная лига пивных животиков рядом с межгалактическим чемпионатом. И в то время как во всех представленных чемпионатах динамика роста телевизионных контрактов в XXI веке налицо – каждое следующее соглашение было лучше предыдущего, то РФПЛ, в лучшем случае, останется на прежнем уровне доходов.

Каким будет новый телевизионный контракт РФПЛ?

В июле глава РФПЛ Сергей Прядкин рассказал, что переговоры по новому контракту с основным вещателем начались, но взгляды лиги и холдинга «Матч!» на финансовую часть соглашения разошлись. Лига хотела поднять доход по контракту на 50%, телевизионщики рассчитывали сохранить договор «на тех же параметрах». Если внимательно перечитаете предыдущий абзац, то убедитесь, что и 50-процентная прибавка – это такая капля в море по сравнению с показателями других чемпионатов, но и ее вряд ли удастся выбить. Да и сам Прядкин позже вообще сказал, что такое увеличение – это просто шутка. Ну, или перспектива – так звучит более оптимистично.

Итого, сейчас идет обсуждение договора по схеме «4+4» между РФПЛ и основным вещателем, который остается неизменным. Четыре года – основной срок действия контракта, еще четыре года – в случае пролонгации, для утверждения которой, вероятно, придется обсудить изменения неких конкретных пунктов. Сумма договора остается той же – без 20 миллионов 2 миллиарда рублей, точно так же из нее будет сделан 25-процентный вычет, который составит затраты на производство. Итого, остаемся в тех же валенках на четыре следующих зимы. Представьте, какими исполинскими шагами в это время будут двигаться клубы из ведущих первенств, в то время как наши команды с каждым годом будут нищать на их фоне. Возможно, РФПЛ получит какие-то бонусы в распределении дополнительных доходов, но речь не идет о существенных суммах.

Не хотят или не могут?

Вот в чем вопрос. Настолько плох наш чемпионат, что это его реальная цена на телевизионном рынке, или просто некоторые люди не хотят работать? РФПЛ можно сколько угодно ругать и тюкать, но результаты наших команд в еврокубках говорят о том, что мы – шестая лига Европы. Не сильнейшая, не самая популярная, но вполне добротная, точно не на 22 миллиона евро в год. Хотя, главная проблема в том, что мы нефутбольная страна, ведь за футбол должен платить конечный потребитель – зритель, но спрос на футбол в принципе и на РФПЛ в частности крайне низкий. А уж если нужно еще и раскошелиться… По мановению волшебной палочки эту проблему не исправишь, условия изначально тяжелые. В то же время практически нет конкуренции на внутреннем рынке спортивных трансляций, поэтому «Матч!» может диктовать свои условия футбольной лиге. Подписав контракт за «копейки», основной вещатель отобьет свой вклад и заработает на банальной рекламе, выставляя большинство матчей на федеральный канал. «Купи за доллар, продай за два», - как говорил успешный коммерсант из известного сериала.

Телевидение не имеет стимула продавать за три, за четыре доллара – развивать платный канал, сервис подписок, бороться с пиратством в Интернете, зазывать зрителя всеми честными и относительно честными способами. Лень и бездействие – как стратегия. Но это путь в бездну не только для нашего футбола, но и для российского спортивного телевидения, ведь если права на РФПЛ можно купить за «доллар», то другие турниры стоят на порядок дороже, а продавать конечному потребителю дороже двух все равно не умеют. За это «другое» надо платить реальную сумму, а не удобный внутренний тариф, избавляющий от риска потерь. Мы ведь даже домашний чемпионат мира можем не увидеть. А потянет ли «Матч!» следующий контракт на показ АПЛ, например? Такими темпами в конечном итоге придем к импортозамещению – в один прекрасный день выяснится, что российские каналы показывают только дешевый и доступный, окончательно обнищавший внутренний чемпионат, чьи клубы не нуждаются в деньгах от телевидения и готовы безвозмездно, исключительно из идейных соображений демонстрировать высочайшее мастерство и исключительный класс на (полу)пустых аренах, оставшихся после чемпионата мира.

Глядишь, лимит к тому светлому моменту ужесточится, и ничуть не развращенные им наши соотечественники будут радовать своего благодарного зрителя. А если очень повезет, даже двух. Потому что остальные небезразличные к футболу души пойдут по просторам Интернета искать трансляции Ла Лиги, АПЛ, Бундеслиги и Серии A. Можно будет, конечно, лазейку плотно прикрыть в национальных интересах, но увеличит ли это аудиторию РФПЛ на стадионах и у телеэкранов? Заставит ли платить 219 рублей в месяц за подписку на канал «Наш футбол», учитывая, что 5-6 матчей тура и бесплатно можно увидеть на федеральном канале? Поможет ли нашим клубам стать богаче? Хм, да вы и сами прекрасно знаете, что наш чемпионат самый прекрасный на свете, и другие чемпионаты нам завидуют. И с телевещателями та же история. Да-да.