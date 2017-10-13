FOX заплатила $400 млн за покупку прав на показ матчей мундиаля, но США на нём не сыграет

Известная американская телевизионная сеть FOX заплатила 400 млн долларов за покупку прав на показ матчей чемпионата мира-2018.

Необходимо отметить, что при этом сборная США впервые с 1986 года не сумела выйти на мундиаль, провалив отборочный турнир.

Напомним, что России права на показ матчей чемпионата мира обошлись значительно дешевле. Изначально ФИФА запрашивала 120 млн долларов, что российские телеканалы посчитали завышенной суммой, однако позже сторонам удалось прийти к соглашению.

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