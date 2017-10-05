Правительство Китая вынудит владельцев «Милана» вернуть 200 млн евро государству

Зарубежные источники утверждают, что правительство Китая может вынудить новых владельцев «Милана» вернуть государству порядка 200 миллионов евро.

Одна из причин состоит в сложности выведения денежных средств из Поднебесной. Государство с недавних пор начало препятствовать зарубежным инвестициям. 18 октября коммунистическая партия Китая созовет Конгресс, где объявят новые ограничения на иностранные инвестиции.

Отмечается, что «Интер» и его владельцы Suning Group не пострадают, зато ограничения могут усложнить жизнь «россонери».

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