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КДК оштрафовал ЦСКА за выход Ганчаренко на поле

сегодня, 18:09

Контрольно-дисциплинарный комитет РФС принял решение оштрафовать ЦСКА на 20 тысяч рублей — наставник «армейцев» Виктор Ганчаренко вышел на поле во время матча с «Уфой».

Болельщики «Динамо» использовали дымовую шашку в поединке с «Локомотивом». За это «бело-голубые» оштрафованы на 10 тысяч рублей. «Рубину» и «Амкару» также придется выплатить по 10 тысяч рублей за скандирование фанатами нецензурной лексики.

Поклонники «Анжи» бросали на поле посторонние предметы во время матча с «Зенитом». За это махачкалинский клуб оштрафован на 20 тысяч рублей.

«Спартак» же оштрафовали на 140 тысяч рублей.

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Все комментарии
mihaluch
сегодня в 18:36
Все штрафы сложили, умножили на два и вынесли штраф " Спартаку"






















































С
grafff
сегодня в 18:35
Копейки
Василий 50
сегодня в 18:25
Кони, взыщите деньги с него лично.
Шуnя771
сегодня в 18:23
Он Что вытоптал травы на 20 штук? Или это систематически происходило?

Штраф должны выносить после неоднократного выхода тренеров за тех.зону и на поле...
Взятие ворот по пол метра не видят, а пол копыта на поле - 20 тыщщщ.
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