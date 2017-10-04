КДК оштрафовал ЦСКА за выход Ганчаренко на поле

Контрольно-дисциплинарный комитет РФС принял решение оштрафовать ЦСКА на 20 тысяч рублей — наставник «армейцев» Виктор Ганчаренко вышел на поле во время матча с «Уфой».

Болельщики «Динамо» использовали дымовую шашку в поединке с «Локомотивом». За это «бело-голубые» оштрафованы на 10 тысяч рублей. «Рубину» и «Амкару» также придется выплатить по 10 тысяч рублей за скандирование фанатами нецензурной лексики.

Поклонники «Анжи» бросали на поле посторонние предметы во время матча с «Зенитом». За это махачкалинский клуб оштрафован на 20 тысяч рублей.

«Спартак» же оштрафовали на 140 тысяч рублей.

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