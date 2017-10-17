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Лига чемпионов 2017/2018, 3 тур
21:45 сегодня Спартак М -:- Севилья
21:45 сегодня Марибор -:- Ливерпуль
21:45 сегодня Манчестер Сити -:- Наполи
21:45 сегодня Фейеноорд -:- Шахтер Дн
21:45 сегодня Монако -:- Бешикташ
21:45 сегодня РБ Лейпциг -:- Порту
21:45 сегодня АПОЭЛ -:- Боруссия Д
21:45 сегодня Реал -:- Тоттенхэм
Юношеская Лига УЕФА 2017/2018, 3 тур
14:00 сегодня Спартак М (до 19) -:- Севилья (до 19)
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Миланич: «Уверен, „Марибор“ покажет выдающуюся игру в матче с „Ливерпулем“»

сегодня, 04:59
МариборМарибор-:-ЛиверпульЛиверпуль21:45 Не начался

Главный тренер «Марибора» Дарко Миланич поделился ожиданиями от предстоящего домашнего матча с «Ливерпулем» в 3-м туре группового раунда Лиги чемпионов:

«У нас было время подготовиться к этой встрече, и мы готовы к ней. Это наша третья игра. Мы хорошо сыграли в первом туре при поддержке наших болельщиков.

Нет смысла произносить какие-то слова похвалы в адрес оппонента. Мы знаем, кто к нам приехал. Важно, чтобы мы провели этот матч на высочайшем уровне. Я уверен, что мы покажем выдающуюся игру.

О слабых сторонах такой команды, как „Ливерпуль“, говорить сложно. У них могут возникнуть проблемы при потере мяча, и мы должны воспользоваться этим шансом. Нам нужно быть стойкими и терпеливыми. Мы должны биться фанатично, помогать друг другу приспособиться к игре соперника. Думаю, в этом матче мы увидим всё, что может преподнести футбол».

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Дмитрий Аександров
сегодня в 05:12
"Ливерпуль" умеет проигрывать шлаку.
Будет прикольно, если это случится и сейчас.
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