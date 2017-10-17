Миланич: «Уверен, „Марибор“ покажет выдающуюся игру в матче с „Ливерпулем“»

Главный тренер «Марибора» Дарко Миланич поделился ожиданиями от предстоящего домашнего матча с «Ливерпулем» в 3-м туре группового раунда Лиги чемпионов:

«У нас было время подготовиться к этой встрече, и мы готовы к ней. Это наша третья игра. Мы хорошо сыграли в первом туре при поддержке наших болельщиков.

Нет смысла произносить какие-то слова похвалы в адрес оппонента. Мы знаем, кто к нам приехал. Важно, чтобы мы провели этот матч на высочайшем уровне. Я уверен, что мы покажем выдающуюся игру.

О слабых сторонах такой команды, как „Ливерпуль“, говорить сложно. У них могут возникнуть проблемы при потере мяча, и мы должны воспользоваться этим шансом. Нам нужно быть стойкими и терпеливыми. Мы должны биться фанатично, помогать друг другу приспособиться к игре соперника. Думаю, в этом матче мы увидим всё, что может преподнести футбол».

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте