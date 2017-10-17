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«Наполи» не продаст Кулибали «Челси» дешевле, чем за € 60 млн

сегодня, 07:59

Защитник «Наполи» Калиду Кулибали продолжает входить в сферу интересов «Челси». Минувшим летом лондонцы предприняли несколько попыток подписать 26-летнего футболиста, но итальянский клуб отклонил все предложения «синих».

Как отмечает источник, «Челси» снова попытается приобрести Кулибали в конце текущего сезона, и «Наполи» будет готово отпустить его не менее, чем за € 60-70 млн.

В нынешнем сезоне чемпионата Италии на счету сенегальского защитника 2 гола и 1 результативная передача в 8 матчах.

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Serge Boykov
сегодня в 08:19
Он и в нападении и в защите хорош,кто подпишет не прогадает!
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