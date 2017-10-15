Алькантара готов вернуться в «Барселону»

По информации испанских СМИ, «Барселона» может отказаться от идеи приобретения полузащитника «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо. Причиной тому может послужить тот факт, что стан каталонского клуба пополнит другой хавбек.

Сообщается, что плеймейкер «Баварии» Тиаго Алькантара предложил свои услуги «сине-гранатовым». По слухам, полузащитник, который перешел в «Баварию» из «Барселоны» в 2013 году, готов вернуться в родные пенаты и стать преемником Андреса Иньесты в стане «блаугранас».

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