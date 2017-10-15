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Алькантара готов вернуться в «Барселону»

вчера, 23:24

По информации испанских СМИ, «Барселона» может отказаться от идеи приобретения полузащитника «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо. Причиной тому может послужить тот факт, что стан каталонского клуба пополнит другой хавбек.

Сообщается, что плеймейкер «Баварии» Тиаго Алькантара предложил свои услуги «сине-гранатовым». По слухам, полузащитник, который перешел в «Баварию» из «Барселоны» в 2013 году, готов вернуться в родные пенаты и стать преемником Андреса Иньесты в стане «блаугранас».

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Все комментарии
дурман
сегодня в 00:11
Оба хрустальные, что этот, что тот. Не восторге от этих потенциальных новичков. Не знаю даже кем можно усилить эту позицию, в принципе кроме этих двух и некого. Должны дотянуть до зимы, а там опять торги начнутся
Artuom ответил Пластун
сегодня в 00:04
Пластун:
Будет не плохо. Зачем уходил? Мог подождать года два и сейчас уже бы был звездой в Барсе. Не нравятся мне такие перебежчики(((( Игрок хороший но с гнильцой. Сам говорил года два назад, что не хочет возвращаться. А как Пеп ушёл так сразу стало не уютно. Не знаю. Но точно лучше Гомеша.
Ушёл по той же причине что и Фабрегас - их не видели основными игроками, цеплялись за старого Хави, который уже пешком ходил. Они хотели чтобы им доверяли, на них рассчитывали... Тогда ведь только важный матч - сразу именно Хави в составе и плевать что Тьяго и фабр в хорошей форме, они в основном против слабых играли в основе, а против сильных соперников только на замены.
Artuom
сегодня в 00:00
Понял Алькантара что в Баварии нечего ловить сейчас, руководство цепляется за стариков и покупки многие невнятные делает. + игроки сливают тренера. Неуютно наверно в таком коллективе.
Пластун
вчера в 23:43
Будет не плохо. Зачем уходил? Мог подождать года два и сейчас уже бы был звездой в Барсе. Не нравятся мне такие перебежчики(((( Игрок хороший но с гнильцой. Сам говорил года два назад, что не хочет возвращаться. А как Пеп ушёл так сразу стало не уютно. Не знаю. Но точно лучше Гомеша.
Doping87
вчера в 23:31
Алькантара это шкурка такая у меня на сиденье. Тогда можно и в Барсу...
киэнджин
вчера в 23:26
Блудный сын вернулся...Ждем...
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