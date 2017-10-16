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Месси пытается уговорить Гризманна перейти в «Барселону»

сегодня, 10:10

По информации СМИ, лидер «Барселоны» Лионель Месси в личных беседах пытается уговорить нападающего «Атлетико» Антуана Гризманна перейти в каталонский клуб.

Сообщается, что аргентинец и француз дружат и за пределами поля. По слухам, Месси не оставляет попыток убедить Гризманна перебраться на «Камп Ноу».

Стоит отметить, что в борьбе за Гризманна «Барса» может столкнуться с конкуренцией со стороны «Манчестер Юнайтед», где также хотели видеть нападающего.

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Все комментарии
Valerii
сегодня в 11:08
Возможно Гризман в подыгрыше будет действительно хорош. Месси виднее.
Президент Барселоны ответил maliw
сегодня в 11:08
maliw:
ты скорее на бензема(деревянный) и роналду(ценитель европейских ценностей) похож 2 в 1 , как шампунь который рекламирует второй .
Дружище, я ничего не понял в твоих словах, как не старался. Бензема не деревянный, он - прогнившие доски, наверное. Деревянный Пике, только от него в свои ворота мячи постоянно залетают.
maliw ответил Президент Барселоны
сегодня в 11:05
Президент Барселоны:
Я разве похож на Пике?
    Президент Барселоны ответил maliw
    сегодня в 11:04
    maliw:
    1 вопрос , я с тобой вчера попрощался и сказал не пиши мне , ты деревянный ?
    Я разве похож на Пике?
    жменя семечек ответил Президент Барселоны
    сегодня в 11:03
    Президент Барселоны:
    Зачем Лёню опускать? Ему и так в жизни этой тяжело - конфеты с автомата без коробки не достаёт, например.
    так как в каталонии любят всякого рода парады, то парад балета был бы там весьма уместен)
    maliw ответил Президент Барселоны
    сегодня в 11:03
    Президент Барселоны:
    ...дембеле с права .. лёня с права.. суарес центр и с права заходит... А что, в Барселоне налево никто не ходит что ли???
      Президент Барселоны ответил maliw
      сегодня в 10:58
      maliw:
      при живом суаресе спрашивается зачем такая утка...дембеле с права .. лёня с права.. суарес центр и с права заходит .. гризман примерно в туже степь ,для чего такие утки выдумывать ... лучше бы турка в состав вернули и в правый фланг его впихнули . нападение будет туран (за неимением лучшего)суарес .дембеле . а лёню уже на место ракитича опустить , а его будет прикрывать семеду -этот негр очень активен , но в атаке он слаб(возможно пока что) , а вот подчищать получается , более защитный чем дани алвес. хз куда там пихать поулиньё конечно в эту схему при живом бусе , но и он тоже больше тяготеет к правой стороне (что видел игры его за барсу)... короче всё на право .. но убирая лёню с права и переводя его в центр , а там еще и придатком суареса передвигая - это минус 2 человека , которые на своих позициях в 3 раза больше пользы принесут . Лёни сдвигать уже полностью в полузащиту , а семеду уже подчищает за ним , за косяками , которых по началу уж точно не избежать (потери мяча при попытках прохода).а с лева одинокий альба пылить будет . неймар конечно подкинул проблему...
      ...дембеле с права .. лёня с права.. суарес центр и с права заходит...

      А что, в Барселоне налево никто не ходит что ли???
      Президент Барселоны ответил жменя семечек
      сегодня в 10:54
      жменя семечек:
      хотя знаешь, я подумал... скоро будет наоборот, звёзды балета будут в барсу на стажировку ездить )
        жменя семечек ответил Президент Барселоны
        сегодня в 10:52
        Президент Барселоны:
        Цискаридзе - прекрасная замена Неймару. Им нужно ещё пригласить Борю Моисеева и Валеру Леонтьева, тогда будет супер-трио в атаке, намного лучше МСН.
          Президент Барселоны ответил maliw
          сегодня в 10:52
          maliw:
          при живом суаресе спрашивается зачем такая утка...дембеле с права .. лёня с права.. суарес центр и с права заходит .. гризман примерно в туже степь ,для чего такие утки выдумывать ... лучше бы турка в состав вернули и в правый фланг его впихнули . нападение будет туран (за неимением лучшего)суарес .дембеле . а лёню уже на место ракитича опустить , а его будет прикрывать семеду -этот негр очень активен , но в атаке он слаб(возможно пока что) , а вот подчищать получается , более защитный чем дани алвес. хз куда там пихать поулиньё конечно в эту схему при живом бусе , но и он тоже больше тяготеет к правой стороне (что видел игры его за барсу)... короче всё на право .. но убирая лёню с права и переводя его в центр , а там еще и придатком суареса передвигая - это минус 2 человека , которые на своих позициях в 3 раза больше пользы принесут . Лёни сдвигать уже полностью в полузащиту , а семеду уже подчищает за ним , за косяками , которых по началу уж точно не избежать (потери мяча при попытках прохода).а с лева одинокий альба пылить будет . неймар конечно подкинул проблему...
          Зачем Лёню опускать? Ему и так в жизни этой тяжело - конфеты с автомата без коробки не достаёт, например.
          maliw
          сегодня в 10:46
          при живом суаресе спрашивается зачем такая утка...дембеле с права .. лёня с права.. суарес центр и с права заходит .. гризман примерно в туже степь ,для чего такие утки выдумывать ...
          лучше бы турка в состав вернули и в правый фланг его впихнули . нападение будет туран (за неимением лучшего)суарес .дембеле . а лёню уже на место ракитича опустить , а его будет прикрывать семеду -этот негр очень активен , но в атаке он слаб(возможно пока что) , а вот подчищать получается , более защитный чем дани алвес. хз куда там пихать поулиньё конечно в эту схему при живом бусе , но и он тоже больше тяготеет к правой стороне (что видел игры его за барсу)... короче всё на право ..
          но убирая лёню с права и переводя его в центр , а там еще и придатком суареса передвигая - это минус 2 человека , которые на своих позициях в 3 раза больше пользы принесут . Лёни сдвигать уже полностью в полузащиту , а семеду уже подчищает за ним , за косяками , которых по началу уж точно не избежать (потери мяча при попытках прохода).а с лева одинокий альба пылить будет . неймар конечно подкинул проблему...
          Президент Барселоны ответил жменя семечек
          сегодня в 10:45
          жменя семечек:
          из своих у них бускетс, а из легионеров цискаридзе хотят подписать)
          Цискаридзе - прекрасная замена Неймару. Им нужно ещё пригласить Борю Моисеева и Валеру Леонтьева, тогда будет супер-трио в атаке, намного лучше МСН.
          жменя семечек ответил Президент Барселоны
          сегодня в 10:43
          Президент Барселоны:
          Поговаривают в Барселоне приглашают каталонских хореографов за большие деньги, чтобы те игру ставили команде.
          из своих у них бускетс, а из легионеров цискаридзе хотят подписать)
          Президент Барселоны ответил жменя семечек
          сегодня в 10:40
          жменя семечек:
          ответ гризмана: извини друг, балет это не моё
            Президент Барселоны
            сегодня в 10:39
            А налоги за себя платить не пытается Гризманна уговорить?
            жменя семечек
            сегодня в 10:38
              вхсо 111
              сегодня в 10:37
              Кого то зазывает кого то на....... , а тренер барсы то хоть в курсе, или кто там рулит.)
              cevin cigan
              сегодня в 10:33
              Тут недавно фанатики "матрасов"в Барселоне не хило повеселились,а он его туда зазывает(Антону его здоровье дороже!) В принципе,зачем ему куда то уходить,ведь у Атлетов не хилая банда собралась?
              Слайш
              сегодня в 10:29
              Давай в Реал вместо Бенза...
              ДАША Д
              сегодня в 10:22
              Кто больше даст, туда Гризманн и пойдет.
              Смитерс
              сегодня в 10:20
              Выбор прост... либо в МЮ, либо надевать пуанты и балетную пачку.
              drug01
              сегодня в 10:19
              Это важное дело удачи!
              FILL3286
              сегодня в 10:16
              Снова гномик решает кого покупать,а кого на ,,, с команды!
              Гризману если валить от матрасов,о в Англию)
              Василий 50
              сегодня в 10:14
              Если Сам просит, нужно переходить.
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