Месси пытается уговорить Гризманна перейти в «Барселону»

По информации СМИ, лидер «Барселоны» Лионель Месси в личных беседах пытается уговорить нападающего «Атлетико» Антуана Гризманна перейти в каталонский клуб.
Сообщается, что аргентинец и француз дружат и за пределами поля. По слухам, Месси не оставляет попыток убедить Гризманна перебраться на «Камп Ноу».
Стоит отметить, что в борьбе за Гризманна «Барса» может столкнуться с конкуренцией со стороны «Манчестер Юнайтед», где также хотели видеть нападающего.
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Гризману если валить от матрасов,о в Англию)
Гризману если валить от матрасов,о в Англию)