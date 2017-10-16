Месси пытается уговорить Гризманна перейти в «Барселону»

По информации СМИ, лидер «Барселоны» Лионель Месси в личных беседах пытается уговорить нападающего «Атлетико» Антуана Гризманна перейти в каталонский клуб.

Сообщается, что аргентинец и француз дружат и за пределами поля. По слухам, Месси не оставляет попыток убедить Гризманна перебраться на «Камп Ноу».

Стоит отметить, что в борьбе за Гризманна «Барса» может столкнуться с конкуренцией со стороны «Манчестер Юнайтед», где также хотели видеть нападающего.

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