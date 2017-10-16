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Бертран готов сменить «Саутгемптон» на «Ман Сити» грядущей зимой

сегодня, 00:48

По информации британской прессы, защитник «Саутгемптона» Райан Бертран согласен перейти в «Манчестер Сити» во время зимнего трансферного окна.

Напомним, «горожане» проявляли интерес к 28-летнему футболисту минувшим летом, но тогда трансфер так и не состоялся.

Левый бек «Сити» Бенжамен Менди из-за травмы в нынешнем сезоне, скорее всего, не сыграет, потому манкунианцы наверняка попытаются укрепить левый фланг обороны грядущей зимой.

Отмечается, что в «Саутгемптоне» с Бертраном расставаться не хотят, а потому «святые» отпустят игрока в «Ман Сити» только в том случае, если получат предложение, от которого невозможно отказаться.

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sihafazatron
сегодня в 00:52
не плохой вариант. в лч не заигран и адаптирован к апл, + паспорт
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