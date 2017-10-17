Анчелотти может летом возглавить «Ювентус»

Бывший главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти может следующим летом возглавить «Ювентус». Напомним, что Анчелотти ранее работал в «Ювентусе» в период с 1999 по 2001 год.
Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте
|Лига чемпионов 2017/2018, 3 тур
|21:45
|сегодня
|Спартак М
|-:-
|Севилья
|21:45
|сегодня
|Марибор
|-:-
|Ливерпуль
|21:45
|сегодня
|Манчестер Сити
|-:-
|Наполи
|21:45
|сегодня
|Фейеноорд
|-:-
|Шахтер Дн
|21:45
|сегодня
|Монако
|-:-
|Бешикташ
|21:45
|сегодня
|РБ Лейпциг
|-:-
|Порту
|21:45
|сегодня
|АПОЭЛ
|-:-
|Боруссия Д
|21:45
|сегодня
|Реал
|-:-
|Тоттенхэм
|Юношеская Лига УЕФА 2017/2018, 3 тур
|14:00
|сегодня
|Спартак М (до 19)
|-:-
|Севилья (до 19)
Бывший главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти может следующим летом возглавить «Ювентус». Напомним, что Анчелотти ранее работал в «Ювентусе» в период с 1999 по 2001 год.
Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте