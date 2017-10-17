Семшов: «В „Динамо“ Кокорин был мальчишкой, сейчас это уже зрелый мастер»

Бывший полузащитник сборной России Игорь Семшов в свое время играл вместе с нападающим «Зенита» Александром Кокориным в составе московского «Динамо» и теперь соглашается с мнением, что форвард стал лучшим футболистом страны:

«Да. Он это доказал. В „Зените“ сумасшедшая конкуренция. Саша дает объем, забивает голы. Когда форвард бежит от штрафной до штрафной за своим футболистом, это впечатляет и говорит о том, что Кокорин работает на команду и заряжен на борьбу.

Раскрылся он раньше. А сейчас заиграл на высочайшем уровне, появилась стабильность. Приятно, что первые свои голы – тогда в „Динамо“ – Саша забил с моих передач: „Сатурну“ и „Локомотиву“. Тогда Кокорин был мальчишкой, сейчас это уже зрелый мастер.

Кто будет чемпионом? „Зенит“. Глубина состава обязательно скажется на дистанции. Есть „Локо“, „Спартак“, ЦСКА и „Краснодар“ – они могут побороться. Но как только там кто-то выпадает, это сказывается на результате. У питерцев даже те, кто остается в запасе, не уступают основе».

Кокорин и сам раньше отмечал, что теперь за его игрой наблюдать намного интереснее.

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