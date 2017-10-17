Гурбанов: «Главной задачей „Карабаха“ в ЛЧ является достойное сопротивление»

Накануне встречи с «Атлетико» главный тренер «Карабаха» Гурбан Гурбанов рассказал о своих впечатлениях от Лиги чемпионов:

«Нашей главной задачей было попадание в основную сетку Лиги чемпионов, ведь прежде ни одной азербайджанской команде не удавалось добиться этого. Несмотря на то, что на протяжении нескольких последних лет мы постоянно играли на групповом этапе Лиги Европы, в матче первого же тура Лиги чемпионов против „Челси“ (0:6) мы почувствовали: это два совершенно разных турнира.

Что касается целей на данный момент, то волею судьбы соперники нам попались очень сильные. Известные клубы с богатейшей историей, у каждого своя особенность. Сегодня нам сложно говорить о том, что мы хотим добиться какого-то результата, однако у нас есть прекрасный шанс лучше изучить английский, испанский и итальянский футбол, чтобы получить возможность для дальнейшего развития. Это касается и руководства клуба, и лично меня, и наших игроков, которые, думаю, уже поняли, что такое „большой футбол“.

Таким образом, наша цель - достойно бороться против каждого из соперников, чтобы наши болельщики остались довольны как минимум самоотдачей, и чтобы никто не думал, что, вот, мы попали в группу, и на этом наша миссия завершена. Я бы не хотел, чтобы ни наши футболисты, ни наши поклонники испытывали такие чувства. Как бы нам тяжело ни приходилось, нашей главной задачей является достойное сопротивление».

В минувшем туре Лиги чемпионов «Карабах» провел боевой матч, но уступил «Роме».

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте