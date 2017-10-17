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Лига чемпионов 2017/2018, 3 тур
21:45 сегодня Спартак М -:- Севилья
21:45 сегодня Марибор -:- Ливерпуль
21:45 сегодня Манчестер Сити -:- Наполи
21:45 сегодня Фейеноорд -:- Шахтер Дн
21:45 сегодня Монако -:- Бешикташ
21:45 сегодня РБ Лейпциг -:- Порту
21:45 сегодня АПОЭЛ -:- Боруссия Д
21:45 сегодня Реал -:- Тоттенхэм
Юношеская Лига УЕФА 2017/2018, 3 тур
14:00 Матч завершен Спартак М (до 19) 1:1 Севилья (до 19)
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Гурбанов: «Главной задачей „Карабаха“ в ЛЧ является достойное сопротивление»

сегодня, 16:34
КарабахКарабах-:-АтлетикоАтлетикоЗавтра в 19:00 Не начался

Накануне встречи с «Атлетико» главный тренер «Карабаха» Гурбан Гурбанов рассказал о своих впечатлениях от Лиги чемпионов:

«Нашей главной задачей было попадание в основную сетку Лиги чемпионов, ведь прежде ни одной азербайджанской команде не удавалось добиться этого. Несмотря на то, что на протяжении нескольких последних лет мы постоянно играли на групповом этапе Лиги Европы, в матче первого же тура Лиги чемпионов против „Челси“ (0:6) мы почувствовали: это два совершенно разных турнира.

Что касается целей на данный момент, то волею судьбы соперники нам попались очень сильные. Известные клубы с богатейшей историей, у каждого своя особенность. Сегодня нам сложно говорить о том, что мы хотим добиться какого-то результата, однако у нас есть прекрасный шанс лучше изучить английский, испанский и итальянский футбол, чтобы получить возможность для дальнейшего развития. Это касается и руководства клуба, и лично меня, и наших игроков, которые, думаю, уже поняли, что такое „большой футбол“.

Таким образом, наша цель - достойно бороться против каждого из соперников, чтобы наши болельщики остались довольны как минимум самоотдачей, и чтобы никто не думал, что, вот, мы попали в группу, и на этом наша миссия завершена. Я бы не хотел, чтобы ни наши футболисты, ни наши поклонники испытывали такие чувства. Как бы нам тяжело ни приходилось, нашей главной задачей является достойное сопротивление».

В минувшем туре Лиги чемпионов «Карабах» провел боевой матч, но уступил «Роме».

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ЭJlvIS
сегодня в 16:36
Реалисты. Ток Фурсенко обещает ЛЧ взять в этому году. Да в и в следующем. Да и вообще взять и не отдавать
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