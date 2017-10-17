Хавбек «Селтика» Робертс: «Я пытался подражать Роббену»

В преддверии поединка с «Баварией», полузащитник «Селтика» Патрик Робертс рассказал о том, что берет пример с Арьена Роббена, который недавно закончил карьеру в сборной Нидерландов:

«Такие игроки в течение долгих лет полностью выкладываются на тренировках и потому остаются на ведущих ролях в мировом футболе. Надеюсь, однажды я смогу стать одним из таких игроков, но мне надо продолжать работу над техникой.

Мне всегда нравилось, как Роббен проходит к штрафной и бьет. Я пытался подражать ему и пробивать подобным образом еще когда Арьен играл в „Челси“, а я был маленьким мальчиком».

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