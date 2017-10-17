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Лига чемпионов 2017/2018, 3 тур
21:45 сегодня Спартак М -:- Севилья
21:45 сегодня Марибор -:- Ливерпуль
21:45 сегодня Манчестер Сити -:- Наполи
21:45 сегодня Фейеноорд -:- Шахтер Дн
21:45 сегодня Монако -:- Бешикташ
21:45 сегодня РБ Лейпциг -:- Порту
21:45 сегодня АПОЭЛ -:- Боруссия Д
21:45 сегодня Реал -:- Тоттенхэм
Юношеская Лига УЕФА 2017/2018, 3 тур
14:00 Матч завершен Спартак М (до 19) 1:1 Севилья (до 19)
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Хавбек «Селтика» Робертс: «Я пытался подражать Роббену»

сегодня, 16:21
БаварияБавария-:-СелтикСелтикЗавтра в 21:45 Не начался

В преддверии поединка с «Баварией», полузащитник «Селтика» Патрик Робертс рассказал о том, что берет пример с Арьена Роббена, который недавно закончил карьеру в сборной Нидерландов: 

«Такие игроки в течение долгих лет полностью выкладываются на тренировках и потому остаются на ведущих ролях в мировом футболе. Надеюсь, однажды я смогу стать одним из таких игроков, но мне надо продолжать работу над техникой.

Мне всегда нравилось, как Роббен проходит к штрафной и бьет. Я пытался подражать ему и пробивать подобным образом еще когда Арьен играл в „Челси“, а я был маленьким мальчиком».

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ЭJlvIS
сегодня в 16:33
Думал только дети "подражать любят. А нет.
Нужно собой быть.....
Y.N.W.A.
сегодня в 16:33
Хавбек «Селтика» Робертс: «Я пытался подражать Роббен...и поэтому я официально заявляю - в детском саду моего сына тренируют лучше, чем нас тренирует Брендан Роджерс. У меня все.
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