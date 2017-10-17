Дзуффи: «„Базель“ приехал в Москву за победой»

Полузащитник «Базеля» Лука Дзуффи поделился ожиданиями от матча 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов с ЦСКА. По словам игрока, швейцарская команда приехала в Москву за победой.

«Мы знаем, что ЦСКА одна из самых сильных команд чемпионата России. Также мы знаем, что наши земляки „Янг Бойз“ играли с ЦСКА в квалификации Лиги чемпионов. Постараемся учесть ошибки команды из Берна и показать свой футбол.

Футболисты „Базеля“ приехали за победой. У нас хорошая команда и мы полны решимости увезти победу из Москвы. Изучали ЦСКА, знаем, что у них есть возрастные защитники, поэтому постараемся сыграть на быстрых атаках».

Матч ЦСКА - «Базель» обслужит голландская бригада арбитров во главе с Бьорном Куйперсом.

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