Червиченко: «Очень хочется, чтобы „Спартак“ победил и показал хорошую игру»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко пообщался с журналистами в преддверии матча 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором «красно-белые» сыграют с «Севильей».

«Мне очень хочется, чтобы „Спартак“ победил и показал хорошую игру. Не просто отбивался 90 минут и наудачу забил один гол, а все потом будут счастливо обсуждать, как блестяще сыграли. Нет. Повторения матча „Зенит“ — „Арсенал“ мне не хочется. А хочется увидеть молодых спартаковцев, которым всё чаще и чаще доверяют место в основном составе. Пусть они блеснут не на фоне наших команд из нижней части турнирной таблицы, а на фоне гранда европейского уровня. „Севилья“ — это гранд, ведь три раза подряд Лигу Европы никто не выигрывал.

К сожалению, наши желания не всегда совпадают с нашими возможностями и потенциалом. Даже погода не хочет помогать „Спартаку“. Снег не пошёл, а значит, газон будет хороший. Даже время начала матча помогает испанцам, у которых время на час раньше. Они привыкли играть вечером, а для наших команд это не самое удобное время. Даже такие мелочи не в нашу пользу. Но тем приятнее будет, если „Спартак“ сможет преодолеть все эти трудности и победить или хотя бы сыграть вничью».

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