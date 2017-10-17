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Лига чемпионов 2017/2018, 3 тур
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21:45 Идет первый тайм, 10’ Марибор 0:1 Ливерпуль
21:45 8’ Манчестер Сити 0:0 Наполи
21:45 Идет первый тайм, 9’ Фейеноорд 1:0 Шахтер Дн
21:45 9’ Монако 0:0 Бешикташ
21:45 7’ РБ Лейпциг 0:0 Порту
21:45 9’ АПОЭЛ 0:0 Боруссия Д
21:45 Идет первый тайм, 8’ Реал 0:0 Тоттенхэм
Юношеская Лига УЕФА 2017/2018, 3 тур
14:00 Матч завершен Спартак М (до 19) 1:1 Севилья (до 19)
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Аналитик: «„Спартак“ выиграет свою группу в Лиге чемпионов»

сегодня, 21:48

Тактик-аналитик «Спартака» Жан-Пьер Джероза перед началом матча 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов с «Севильей» выразил уверенность, что «красно-белые» выиграют свой квартет.

«Я готовлю „Спартак“ к матчам Лиги чемпионов. Я должен понять, как красно-белые будут использовать сильные и слабые стороны соперника. Чтобы полноценно работать для „Спартака“ я в первую очередь начал анализировать „Спартак“, познакомившись с футболистами, менталитетом, тактическими действиями команды.

Я старюсь изучать соперника, но учитывать характеристики игроков красно-белых. После жеребьевки я анализировал соперников. Каждый футболист „Севильи“ очень силен. Даже те, кто сидит на скамейке запасных.

Когда смотришь матчи чемпионата Англии или Испании кажется, что там футбол среднего уровня, но это мнение обманчиво. Разница становится видна, когда такие клубы встречаются в таких матчах, как со „Спартаком“. Это показывает средний уровень чемпионата. „Спартак“ займет первое место в группе, второе – „Ливерпуль“, „Севилья“ станет третьей», — сказал Джероза в предматчевом флеш-интервью.

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Все комментарии
Owl Fake
сегодня в 21:55
Вам не стыдно такое постить?
marvel777
сегодня в 21:55
ok
Red_Dog
сегодня в 21:53
Как россиянин я конечно же желаю удачи Спартаку, но..

Мужик, делись дурью!!
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