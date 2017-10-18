Червиченко: «Пока в этом розыгрыше Лиги чемпионов „Спартаку“ везёт»

Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал разгромную победу бывшей команды над «Севильей» в матче группового этапа Лиги чемпионов (5:1):

«Я думаю, что практически никто не ждал победы „Спартака“ в матче против „Севильи“. Если какие-то отчаянные болельщики красно-белых ждали этой победы, то точно не с таким разгромным счётом. Сегодня прям спартаковский день. Надо посмотреть в учебниках или энциклопедиях, что, может, Спартак именно сегодня родился. Видимо, сегодня звёзды сошлись в спартаковское созвездие. На мой взгляд, Александр Селихов герой сегодняшнего матча, потому что он переломил ход игры, и ещё Георгий Джикия выделялся. Вот они вдвоём не дали „Севилье“ развить успех. Тот момент, когда андалусийцы не забили в пустые ворота, надломил севильцев и они посыпались, после чего „Спартак“ забил четыре гола.

Я думаю, что следующий матч „Спартака“ против „Амкара“ покажет, вернулись москвичи или не вернулись, потому что предыдущий матч против „Ахмата“ не был таким ярким, хотя был результативным. Сегодняшний матч просто яркий и блестящий. А встреча с пермяками покажет, сколько сил у „Спартака“ и хватит ли их на этой большой дистанции.

Думаю, [выездной] матч против „Севильи“ будет самым важным, потому что любой результат, кроме поражения, может реально поставить вопрос о выходе „Спартака“ в следующую стадию Лиги чемпионов. Я считаю, что это, конечно, крайне сложно сделать, но попытаться можно. Ведь пока в этом розыгрыше Лиги чемпионов москвичам везёт. Везло в матче с „Ливерпулем“, когда англичане не реализовали массу моментов, везло сегодня, когда севильцы не забили в пустые ворота во втором тайме, после чего произошёл переломный момент в игре. Поэтому надо надеяться, что повезёт и в Испании».

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