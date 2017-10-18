Ловчев: «Подвиги Селихова и Комбарова заставили „Спартак“ встрепенуться»

Футбольный эксперт Евгений Ловчев поделился мнением о победе «Спартака» над «Севильей» в матче 3-го тура Лиги чемпионов (5:1):

«„Спартаку“ столько в этом сезоне не везло, что в этом матче всё невезение компенсировалось с лихвой. При счёте 1:1, когда „Севилья“ начала перехватывать инициативу, были два важных момента, которые переломили игру. Первый – сейв Селихова, который спас команду от неминуемого гола. А второй – Комбаров выбил мяч почти с линии ворот. Эти два подвига заставили „Спартак“ встрепенуться. И ещё были две важных замены Карреры – вышли Мельгарехо и Пашалич. Эти две замены и позволили отодвинуть игру от своих ворот. А дальше уже за дело взялись нападающие и игроки группы атаки. Забили все, кому положено, и даже те, кто пока не блещет результативностью.

Первый тайм совершенно по делу получился ничейным и обе команды примерно одинаково владели мячом. У „Севильи“ были прекрасные моменты, когда, казалось, невозможно было не забить, но испанцы не забивали, а наши всё, что создали, забили. Когда команда не реализует такие моменты, это очень сильно влияет на игроков. „Спартак“ обладает лучшим нападением в России. Просто иногда форварды не играют в коллективный футбол, тянут одеяло на себя. Не отдают пас партнёру, когда он в более выгодном положении. А сегодня они отлично взаимодействовали. Какой пас выдал Промес на Мельгарехо, когда тот забивал второй гол! И ещё один потрясающий пас тот же Промес отдал Адриано.

Если резюмировать, то сегодня у „Спартака“ многое получалось, но ещё не вечер, мы ещё никуда не вышли».

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