Кокорин: «Хотим победить „Русенборг“ и добиться третьей победы подряд»

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин поделился мыслями накануне матча с «Русенборгом».

«В составе „Русенборга“ знаю Бендтнера, играл в хорошем клубе в Англии. Это будет противостояние „Зенита“ и „Русенборга“, а не меня с кем-то.

Ждём хорошей игры завтра, хотим добиться третьей победы подряд. Лично у меня усталость присутствует, провели дополнительные матчи в сборной. Потихоньку приходим в былую форму, восстанавливаемся. После поражения от „Арсенала“ эмоционально состояние получше, сначала было тяжело. Ждём быстрее следующей игры, нам надо переключиться и реабилитироваться в глазах болельщиков».



Недавно бывший полузащитник сборной России Игорь Семшов назвал Александра Кокорина лучшим футболистом страны.

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