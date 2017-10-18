Наставник «Шерифа»: «Постараемся победить „Локомотив“»

Главный тренер молдавского «Шерифа» Роберто Бордин подчеркнул, что команда понимает всю важность матча Лиги Европы против «Локомотива», поэтому рассчитывает на победу, хотя ее будет трудно добиться.

«Завтра будет трудная и интенсивная игра для обеих команд, каждая из которых хочет набрать очки. Мы готовы сыграть с „Локомотивом“, он проводит хороший сезон в таком серьезном чемпионате, как российский. Но наши ребята готовы, у них хорошее состояние, все понимают важность этой игры, поэтому мы готовы выйти и показать хороший футбол.

Мы постараемся выиграть, ведь играем дома, перед своими болельщиками. Играя против такой команды, как „Локомотив“, это трудно сделать, но посмотрим завтра, на поле мы уже сможем понять, какие у соперника слабые места. „Локомотив“ хорошо играет в российском чемпионате».

Поединок между «Шерифом» и «Локомотивом» обслужит венгерская бригада судей под предводительством Иштвана Вада. Помогать ему будут Иштван Альберт и Петер Беретьян.

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