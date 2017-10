Де Брюйне о перепалке с Сильвой: «Я на минуту потерял контроль над эмоциями»

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брюйне прокомментировал перепалку с одноклубником Давидом Сильвой, случившуюся после матча 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Наполи»:

«Мы просто немного поговорили, а через минуту об этом забыли. У меня и с женой порой случаются такие беседы. Порой это необходимо.​

Не всегда все бывает хорошо. Но это мелочь. Я хотел задать вопрос резервному арбитру, но мне этого не позволили. Не стоит раздувать из мухи слона. Порой такое случается.

Я был слегка раздражен и на минуту потерял контроль над эмоциями».

Kevin De Bruyne: My row with David Silva was like arguing with my wife https://t.co/Jx4cFm2YQR — Telegraph Football (@TeleFootball) 18 октября 2017 г.

