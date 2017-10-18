Де Брюйне о перепалке с Сильвой: «Я на минуту потерял контроль над эмоциями»

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брюйне прокомментировал перепалку с одноклубником Давидом Сильвой, случившуюся после матча 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Наполи»:
«Мы просто немного поговорили, а через минуту об этом забыли. У меня и с женой порой случаются такие беседы. Порой это необходимо.
Не всегда все бывает хорошо. Но это мелочь. Я хотел задать вопрос резервному арбитру, но мне этого не позволили. Не стоит раздувать из мухи слона. Порой такое случается.
Я был слегка раздражен и на минуту потерял контроль над эмоциями».
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