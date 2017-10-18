Дзола: «Невыход Италии на чемпионат мира не станет трагедией»

Известный в прошлом футболист Джанфранко Дзола считает, что возможный невыход сборной Италии на чемпионат мира 2018 года может пойти на пользу «Скуадра Адзурре». Италия сыграет в стыковых матчах с командой Швеции.

«Невыход на мундиаль не станет трагедией. Вспомните, как Германия вылетела с Евро-2000. Эта неудача повлекла за собой реальные перемены, и немецкий футбол вернулся на топ-уровень.

Италия уделяет внимание сиюминутному результату, а не долгосрочной перспективе. Кроме того, сейчас наметился кадровый кризис - при мне на мою позицию было 7 или 8 кандидатов».

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