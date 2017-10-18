Фавр: «Вентура никогда не звонил мне по поводу Балотелли»

Главный тренер «Ниццы» Люсьен Фавр сообщил, что наставник сборной Италии Джампьеро Вентура не расспрашивал его о форварде Марио Балотелли. Нападающий демонстрирует сильную игру, но не вызывается в национальную команду:

«Я не знаю, почему Марио не вызывают в сборную Италии.

Вам об этом лучше спросить Вентуру. Он никогда мне не звонил, он и сам способен понаблюдать за игрой Марио, поэтому задавайте вопросы ему.

Марио последние полтора года прогрессирует, но ему предстоит еще много работы. Он должен работать над собой всегда».

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