Азар: «Джеко - фантастический форвард»

Полузащитник «Челси» Эден Азар подвел итог матча 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Ромы» - 3:3 и похвалил форварда гостей Эдина Джеко, оформившего дубль:

«Хорошая игра и хороший результат для обеих команд. Мы должны были побеждать, ведь мы вели к перерыву и играли дома.

Однако соперник забил прекрасные голы. Джеко - фантастический форвард.

Мы набрали одно очко, остались на первом месте в группе. В Рим поедем за победой».

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