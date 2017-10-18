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Лига чемпионов 2017/2018, 3 тур
19:00 Матч завершен Карабах 0:0 Атлетико М
21:45 Матч завершен ЦСКА 0:2 Базель
21:45 Матч завершен Бенфика 0:1 Ман Юнайтед
21:45 Матч завершен Андерлехт 0:4 ПСЖ
21:45 Матч завершен Бавария 3:0 Селтик
21:45 Матч завершен Челси 3:3 Рома
21:45 Матч завершен Ювентус 2:1 Спортинг
21:45 Матч завершен Барселона 3:1 Олимпиакос
Юношеская Лига УЕФА 2017/2018, 3 тур
14:00 Матч завершен ЦСКА (до 19) 2:3 Базель (до 19)
17:00 Матч завершен Краснодар (до 19) 9:0 Кайрат (до 19)
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Месси забил свой 100-й мяч в еврокубках17
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«Ювентус» сломил сопротивление «Спортинга»4
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«Бавария» разгромила «Селтик»2
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ПСЖ устроил третий разгром в трёх матчах Лиги чемпионов3
23:20
Шикарный гол Джеко в ворота «Челси»3
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Кавани - автор третьей по длительности индивидуальной голевой серии в Лиге чемпионов2
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Кавани: «Мы с Неймаром не обязаны быть друзьями»3
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Адвокат Аль-Хелаифи: «Мы совершенно спокойны»

сегодня, 22:52

Адвокат президента ПСЖ Нассера Аль-Хелаифи Франсис Шпинер прокомментировал вызов своего клиента в суд по делу о мошенничестве и коррупции.

«Нас попросили дать показания в финансовой прокуратуре по просьбе швейцарских властей. Мы сами решили попросить встречи непосредственно с прокурором, потому что хотим скорейшего решения вопроса. Нет никакого повода для шумихи. Мы действовали в соответствии с законом, так что совершенно спокойны».

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