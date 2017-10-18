Адвокат Аль-Хелаифи: «Мы совершенно спокойны»

Адвокат президента ПСЖ Нассера Аль-Хелаифи Франсис Шпинер прокомментировал вызов своего клиента в суд по делу о мошенничестве и коррупции.

«Нас попросили дать показания в финансовой прокуратуре по просьбе швейцарских властей. Мы сами решили попросить встречи непосредственно с прокурором, потому что хотим скорейшего решения вопроса. Нет никакого повода для шумихи. Мы действовали в соответствии с законом, так что совершенно спокойны».

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