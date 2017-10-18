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21:45 Матч завершен Барселона 3:1 Олимпиакос
Юношеская Лига УЕФА 2017/2018, 3 тур
14:00 Матч завершен ЦСКА (до 19) 2:3 Базель (до 19)
17:00 Матч завершен Краснодар (до 19) 9:0 Кайрат (до 19)
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Вице-президент «Карабаха»: «Мир будет аплодировать этой игре»

сегодня, 22:33
КарабахКарабах0 : 0АтлетикоАтлетикоМатч завершен

Вице-президент «Карабаха» Тахир Гезаль прокомментировал ничью с «Атлетико» (0:0) в матче Лиги чемпионов.

«„Карабах“ вновь доказал, что способен бороться против сильнейших клубов мира. Команда достойно представляет нашу страну. „Карабах“ – это сила нашего народа и президента, которых я поздравляю с этим результатом. Мир будет аплодировать этой игре. Сегодня покидаем стадион с гордо поднятой головой. Жаль, что не победили. Шанс был, но не вышло. Постараемся и в Мадриде сыграть так же. Вы и сами видели, как мы прессинговали. Если и там добудем положительный результат, то у нас будут шансы в группе.

У нас были голевые моменты, а также пенальти. Не могу точно сказать, был ли там пенальти или нет. Арбитр мог и назначить. Красная карточка заставила поволноваться, ведь 18 минут играли в меньшинстве. Несмотря на это, хорошо боролись и добыли моральную победу».

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Все комментарии
barcelona and cruyff
сегодня в 23:35
Карабах браво
ЮЗИК
сегодня в 23:32
Завтра про игру забудут
Кустo
сегодня в 23:14
Восток...Лизать умеют)
Owl Fake
сегодня в 23:01
„Карабах“ – это сила нашего народа и президента

Вот так вылизал промежность.
Selim Yavuz
сегодня в 22:45
Сыграли действительно так,как многие и не ожидали от них... Я ожидал)
eaguar
сегодня в 22:43
Молодцы !!!!
Марибор точно удивлен .
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