Кавани: «Мы с Неймаром не обязаны быть друзьями»

Нападающий ПСЖ Эдинсон Кавани отметил, что между ним и Неймаром нет никаких проблем, хотя и намекнул на то, что они не являются друзьями:

«Случай с пенальти в прошлом. Такое порой случается в футболе.

Сейчас важно научиться действовать едино, командно. Именно это позволяет достигать вершин.

Мы должны быть конкурентоспособной командой, мы не обязаны быть друзьями или семьей. Главное, чтобы каждый оставался профессионалом и выкладывался на поле на 100%».

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