Кавани: «Мы с Неймаром не обязаны быть друзьями»

Нападающий ПСЖ Эдинсон Кавани отметил, что между ним и Неймаром нет никаких проблем, хотя и намекнул на то, что они не являются друзьями:
«Случай с пенальти в прошлом. Такое порой случается в футболе.
Сейчас важно научиться действовать едино, командно. Именно это позволяет достигать вершин.
Мы должны быть конкурентоспособной командой, мы не обязаны быть друзьями или семьей. Главное, чтобы каждый оставался профессионалом и выкладывался на поле на 100%».
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и сразу начали гнуть свою линию...
Алвес подтянул Нея,Тьяго резко прогнулся,президент накинул Нею 3 лям за ЗМ который он сам его ему купит..
молчи Кавани,и радуйся че Месси к вам не перешел!
и сразу начали гнуть свою линию...
Алвес подтянул Нея,Тьяго резко прогнулся,президент накинул Нею 3 лям за ЗМ который он сам его ему купит..
молчи Кавани,и радуйся че Месси к вам не перешел!