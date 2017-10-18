Гурбанов: «В концовке матча игроки „Карабаха“ нашли силы, которых уже почти не оставалось»

Главный тренер «Карабаха» Гурбан Гурбанов подвел итоги матча 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором его команда сумела дать отпор «Атлетико» - 0:0:

«Поздравляю всех своих футболистов. Заработали первое очко. Было очень сложно. Много трудились. В конце нашли силы, которых уже почти не оставалось. Спасибо болельщикам за поддержку. Они до конца были с нами. Мы добыли важное очко. Это будет полезно для нашей команды.

Почему до этого так не играли? В начале пути всегда волнения бывает больше. Если мы сыграли вничью, это не значит, что все сегодня получалось. Были недостатки. Позволили сопернику создать несколько голевых эпизодов.

Удаление Ндлову? Судья принял неверное решение. Даже если не было пенальти, то на вторую желтую карточку это не тянуло. Такое бывает. Он был расстроен. Нормально восприняли все это».

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