Конте: «Ничья в матче с „Ромой“ - справедливый результат»

Главный тренер «Челси» Антонио Конте прокомментировал результативную ничью с «Ромой» в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов:
«Справедливый результат. Это был сложный матч против хорошей команды. Наше выступление было неплохим, но мы точно не показали тот футбол, в который умеем играть.
У нас не получалось взять мяч под свой контроль. В первом тайме пришлось тяжело, несмотря на два забитых мяча. Смена тактического рисунка не пошла нам на пользу, но в таких тяжелых ситуациях (травмы Канте и Мозеса прим. ред.) приходится импровизировать.
Замена Луиса? Его беспокоила икроножная мышца. В нашей ситуации мы не можем позволить себе рисковать здоровьем игроков».
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Луиса менять все таки не было резона. Он только входил во вкус в атаках.
А Дзаппакосту на Рюдигера и особенно выход Виллиана вообще удивил.
Лучше надо было менять никакого Мортату на Миши. Фарт у Батшуай был, много тащил когда выходил на замену.
Луиса менять все таки не было резона. Он только входил во вкус в атаках.
А Дзаппакосту на Рюдигера и особенно выход Виллиана вообще удивил.
Лучше надо было менять никакого Мортату на Миши. Фарт у Батшуай был, много тащил когда выходил на замену.