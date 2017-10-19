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Лига Европы 2017/2018, 3 тур
18:00 сегодня Астана -:- Маккаби ТА
20:00 сегодня Зенит -:- Русенборг
20:00 сегодня Лугано -:- Виктория П
20:00 сегодня Вардар -:- Реал Сосьедад
20:00 сегодня Хапоэль БШ -:- ФКСБ
20:00 сегодня Остерсандс -:- Атлетик Б
20:00 сегодня Заря -:- Герта
20:00 сегодня БАТЭ -:- Кельн
20:00 сегодня Црвена Звезда -:- Арсенал
20:00 сегодня Коньяспор -:- Зальцбург
20:00 сегодня Марсель -:- Витория Гимараеш
20:00 сегодня Ницца -:- Лацио
20:00 сегодня Зюлте-Варегем -:- Витесс
22:05 сегодня Хоффенхайм -:- Истанбул
22:05 сегодня Шериф -:- Локомотив М
22:05 сегодня Фастав -:- Копенгаген
22:05 сегодня Вильярреал -:- Славия П
22:05 сегодня Скендербеу -:- Партизан
22:05 сегодня Динамо К -:- Янг Бойз
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Конте: «Ничья в матче с „Ромой“ - справедливый результат»

сегодня, 00:20
ЧелсиЧелси3 : 3РомаРомаМатч завершен

Главный тренер «Челси» Антонио Конте прокомментировал результативную ничью с «Ромой» в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов:

«Справедливый результат. Это был сложный матч против хорошей команды. Наше выступление было неплохим, но мы точно не показали тот футбол, в который умеем играть.

У нас не получалось взять мяч под свой контроль. В первом тайме пришлось тяжело, несмотря на два забитых мяча. Смена тактического рисунка не пошла нам на пользу, но в таких тяжелых ситуациях (травмы Канте и Мозеса прим. ред.) приходится импровизировать.

Замена Луиса? Его беспокоила икроножная мышца. В нашей ситуации мы не можем позволить себе рисковать здоровьем игроков».

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Все комментарии
azkan
сегодня в 00:44
Мне понравилась эта схема. Но менять схему в нормально текущей игре, зачем?
Луиса менять все таки не было резона. Он только входил во вкус в атаках.
А Дзаппакосту на Рюдигера и особенно выход Виллиана вообще удивил.
Лучше надо было менять никакого Мортату на Миши. Фарт у Батшуай был, много тащил когда выходил на замену.
ROMA DROGBA
сегодня в 00:36
Но не приятный
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