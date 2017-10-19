Конте: «Ничья в матче с „Ромой“ - справедливый результат»

Главный тренер «Челси» Антонио Конте прокомментировал результативную ничью с «Ромой» в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов:

«Справедливый результат. Это был сложный матч против хорошей команды. Наше выступление было неплохим, но мы точно не показали тот футбол, в который умеем играть.

У нас не получалось взять мяч под свой контроль. В первом тайме пришлось тяжело, несмотря на два забитых мяча. Смена тактического рисунка не пошла нам на пользу, но в таких тяжелых ситуациях (травмы Канте и Мозеса прим. ред.) приходится импровизировать.

Замена Луиса? Его беспокоила икроножная мышца. В нашей ситуации мы не можем позволить себе рисковать здоровьем игроков».

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