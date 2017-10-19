Матич: «Моуриньо просил чаще бить издали»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Неманья Матич прокомментировал победу над «Бенфикой» (1:0) в матче Лиги чемпионов.

«У нас было больше моментов. Во втором тайме хорошо сыграли и заслужили эти три очка. Хотя было непросто. Моуриньо говорил, чтобы мы чаще били издали, поскольку у „Бенфики“ молодой неопытный вратарь, для которого это дебют. Но голкипер хорошо себя проявил, и я желаю ему успехов в будущем. Мы использовали свой опыт. Жаль, что не забили второй мяч, но и не пропустили».

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте