Хохлов приступил к работе в «Динамо»

Главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов сегодня приступил к своим обязанностям в качестве главного тренера команды.
После увольнения с поста главного тренера Юрия Калитвинцева, Дмитрий Хохлов возглавил московское «Динамо».
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Дмитрий Хохлов сегодня приступил к своим обязанностям главного тренера в качестве главного тренера команды. Так получше !?
Дмитрий Хохлов сегодня приступил к своим обязанностям главного тренера в качестве главного тренера команды. Так получше !?
Команда то у Динамо симпатичная.Везения только не хватает.
Команда то у Динамо симпатичная.Везения только не хватает.