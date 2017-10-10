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    Как завершится для Аргентины отборочный турнир на ЧМ-2018?
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Отбор ЧМ-2018. Азия, 4 раунд
12:00 Первый тайм доп. времени, 99’ Австралия 1:1 Сирия
Отбор ЧМ-2018. Европа, 10 тур
21:45 сегодня Греция -:- Гибралтар
21:45 сегодня Франция -:- Беларусь
21:45 сегодня Люксембург -:- Болгария
21:45 сегодня Нидерланды -:- Швеция
21:45 сегодня Венгрия -:- Фареры
21:45 сегодня Латвия -:- Андорра
21:45 сегодня Португалия -:- Швейцария
21:45 сегодня Бельгия -:- Кипр
21:45 сегодня Эстония -:- Босния и Герцеговина
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Хохлов приступил к работе в «Динамо»

сегодня, 12:39

Главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов сегодня приступил к своим обязанностям в качестве главного тренера команды.

После увольнения с поста главного тренера Юрия Калитвинцева, Дмитрий Хохлов возглавил московское «Динамо»

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Все комментарии
Марк Аврелий
сегодня в 13:47
Ну что ж, удачи! Надеюсь будет толк.
KINGSof10
сегодня в 13:38
в среднем по 2 очка за 2 тура набирать смогут, если ещё повезёт, на дне тяжко
Максим Яковлев 1
сегодня в 13:30
С этим составом, хоть Хохлов, хоть Маур, Хоть Бердыев выше 8-го места не прыгнут, все узнаем в межсезонье! А так удаче Диме.
Шуnя771
сегодня в 13:27
Посмотрим!)
denmig
сегодня в 13:27
Главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов сегодня приступил к своим обязанностям главного тренера в качестве главного тренера команды. !!! как-то слишком многовато ГТ в одной фразе!? ----
Дмитрий Хохлов сегодня приступил к своим обязанностям главного тренера в качестве главного тренера команды. Так получше !?
drug01
сегодня в 13:13
В добрый путь Дима! Будь построже Цска всегда помогает Динамо очками!!!!
Байкал Иркутск
сегодня в 13:10
Надо докупаться причём хороших игроков брать, а иначе ФНЛ! Удачи!
Sem25
сегодня в 13:03
Слабо представляю, что он сможет изменить до зимней паузы. Без удачи Хохлову не обойтись. Чего я ему искренне желаю. Если пройдем нормально этот год, дальше будет проще.
vka1970
сегодня в 12:43
Удачи и успехов.
Команда то у Динамо симпатичная.Везения только не хватает.
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