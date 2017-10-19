Джеко: «Ни разу не забивал „Челси“, выступая за „Ман Сити“. Сегодня я это исправил»

Нападающий «Ромы» Эдин Джеко остался доволен игрой римского клуба в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Челси» - 3:3. Сам босниец в данной встрече отметился дублем.

«Отличный вечер для нас. Набранное очко - это хорошо, но могли и выиграть. Мы провели невероятный матч, каждый из нас, с самой первой минуты. Жаль, что пропустили три мяча, это значит, что нам есть над чем работать, но и „Челси“ силен, соперник реализовал все свои шансы.

Мы сыграли с правильным настроем. Сыграли так, будто мы играли у себя дома. Я уже говорил, что итальянский футбол стал сильнее, и сегодня мы это увидели.

Я ни разу не забивал „Челси“, выступая за „Манчестер Сити“. Сегодня я это исправил».

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