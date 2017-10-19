Динь: «Месси - лучший игрок мира, и он доказывает это каждый день»

Защитник «Барселона» Люка Динь после победы над «Олимпиакосом» в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов похвалил своего одноклубника Лионеля Месси и главного тренера каталонцев Эрнесто Вальверде:

«Месси - лучший игрок мира, и он доказывает это каждый день.

Вальверде? Он здорово выполняет свою работу. На данный момент мы выигрываем во всех матчах - это заслуга тренера и его помощников.

Мой гол? Хорошо, если могу помочь команде, но важно лишь то, что мы победили. Все игроки делают все, что в их силах, чтобы помогать команде побеждать в каждом матче».

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