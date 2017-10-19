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Лига Европы 2017/2018, 3 тур
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Бартомеу: «Никто не может конкурировать с Месси. Он сделал эту эпоху»

сегодня, 07:42
БарселонаБарселона3 : 1ОлимпиакосОлимпиакосМатч завершен

Президент «Барселоны» Хосеп Бартомеу прокомментировал достижение нападающего сине-гранатовых Лионеля Месси, который в матче 3-го тура группового раунда Лиги чемпионов с «Олимпиакосом» (3:1) забил свой 100-й мяч в еврокубках:

«Я бы отдал Месси все призы в мировом футболе. Никто не может конкурировать с ним. Он сделал эту эпоху, и он всё ещё остаётся на этом грандиозном уровне».

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Все комментарии
Gelious
сегодня в 08:37
    Cules2013
    сегодня в 08:33
    Ясное дело, что нахвалил как мог, особенно по поводу "все призы мирового футбола", что-то мне подсказывает, что в номинациях "лучший вратарь", "лучший защитник" или "лучший тренер" есть кому составить конкуренцию Месси))))
    Ну а без шуток, Месси нереально крут. Вы можете любить Роналду, но не признавать величие Лео, тот факт, что они оба, как минимум находятся на одном уровне - это уже патология.

    P.S. Вот так выглядят ветки новостей Барсы)))
    вхсо 111
    сегодня в 08:32
    Вот чудак, если гном и сделал эпоху то только в барсе, перед ним там все наципочках ходят, можно это, можно то, кого взять, кого нет и т.д.)
    Капитан Смoллетт
    сегодня в 08:23
    Чего же он со сборной ничего не добился тогда?
    амурец ответил Президент Барселоны
    сегодня в 08:22
    Президент Барселоны:
    И его тоже, согласен. Совсем не понимаю почему хвалятся 5-ю ЗМ Месси, ведь там реально справедливых всего два, а по третьему вопросы. Я не смотрю все игры Барселоны. В Испании смотрю только игры с Реалом, ну и иногда с Атлетико или Севильей. А вот в ЛЧ Барселону смотрю каждую игру на стадии плей-офф. Я не помню ни одну игру, чтобы по Месси можно было сказать: вау, ну он реально хорош. Вообще ни одной игры таковой не было. Зато сколько игр было: ну что же ты, ты же себя позиционируешь лидером клуба, где твоя помощь-то команде? Таких много было игр - Челси, Атлетико, ПСЖ, Ювентус, Бавария. И со всеми не по разу. Толку от того, что он там феерит в играх с аутсайдерами испанского дивизиона?
    ну просто сам он по себе не лидер как к примеру тот же Марадона, ну да раньше пару лет он был хорош тут ничего не скажешь, а сейчас так добить какого нибудь соперника, ну и конечно полный его отрыв на аутсайдерах тут согласен
    Президент Барселоны ответил амурец
    сегодня в 08:18
    амурец:
    и Неймара
    И его тоже, согласен. Совсем не понимаю почему хвалятся 5-ю ЗМ Месси, ведь там реально справедливых всего два, а по третьему вопросы.
    Я не смотрю все игры Барселоны. В Испании смотрю только игры с Реалом, ну и иногда с Атлетико или Севильей. А вот в ЛЧ Барселону смотрю каждую игру на стадии плей-офф. Я не помню ни одну игру, чтобы по Месси можно было сказать: вау, ну он реально хорош. Вообще ни одной игры таковой не было. Зато сколько игр было: ну что же ты, ты же себя позиционируешь лидером клуба, где твоя помощь-то команде? Таких много было игр - Челси, Атлетико, ПСЖ, Ювентус, Бавария. И со всеми не по разу. Толку от того, что он там феерит в играх с аутсайдерами испанского дивизиона?
    амурец ответил Президент Барселоны
    сегодня в 08:13
    Президент Барселоны:
    Ты ему лучше все деньги отдай, это значительно больше его интересует, чем призы, хотя и до последних он очень жаден. Настолько, что забрал себе Золотой мяч Снейдера и Иньесты.
    и Неймара
    Президент Барселоны
    сегодня в 08:09
    Ты ему лучше все деньги отдай, это значительно больше его интересует, чем призы, хотя и до последних он очень жаден. Настолько, что забрал себе Золотой мяч Снейдера и Иньесты.
    Гус Пойет
    сегодня в 07:53
    Только не смешите этим Перу и Венесуэлу
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