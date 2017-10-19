Бартомеу: «Никто не может конкурировать с Месси. Он сделал эту эпоху»

Президент «Барселоны» Хосеп Бартомеу прокомментировал достижение нападающего сине-гранатовых Лионеля Месси, который в матче 3-го тура группового раунда Лиги чемпионов с «Олимпиакосом» (3:1) забил свой 100-й мяч в еврокубках:
«Я бы отдал Месси все призы в мировом футболе. Никто не может конкурировать с ним. Он сделал эту эпоху, и он всё ещё остаётся на этом грандиозном уровне».
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Ну а без шуток, Месси нереально крут. Вы можете любить Роналду, но не признавать величие Лео, тот факт, что они оба, как минимум находятся на одном уровне - это уже патология.
P.S. Вот так выглядят ветки новостей Барсы)))
Ну а без шуток, Месси нереально крут. Вы можете любить Роналду, но не признавать величие Лео, тот факт, что они оба, как минимум находятся на одном уровне - это уже патология.
P.S. Вот так выглядят ветки новостей Барсы)))
Я не смотрю все игры Барселоны. В Испании смотрю только игры с Реалом, ну и иногда с Атлетико или Севильей. А вот в ЛЧ Барселону смотрю каждую игру на стадии плей-офф. Я не помню ни одну игру, чтобы по Месси можно было сказать: вау, ну он реально хорош. Вообще ни одной игры таковой не было. Зато сколько игр было: ну что же ты, ты же себя позиционируешь лидером клуба, где твоя помощь-то команде? Таких много было игр - Челси, Атлетико, ПСЖ, Ювентус, Бавария. И со всеми не по разу. Толку от того, что он там феерит в играх с аутсайдерами испанского дивизиона?
Я не смотрю все игры Барселоны. В Испании смотрю только игры с Реалом, ну и иногда с Атлетико или Севильей. А вот в ЛЧ Барселону смотрю каждую игру на стадии плей-офф. Я не помню ни одну игру, чтобы по Месси можно было сказать: вау, ну он реально хорош. Вообще ни одной игры таковой не было. Зато сколько игр было: ну что же ты, ты же себя позиционируешь лидером клуба, где твоя помощь-то команде? Таких много было игр - Челси, Атлетико, ПСЖ, Ювентус, Бавария. И со всеми не по разу. Толку от того, что он там феерит в играх с аутсайдерами испанского дивизиона?