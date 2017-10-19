Бартомеу: «Никто не может конкурировать с Месси. Он сделал эту эпоху»

Президент «Барселоны» Хосеп Бартомеу прокомментировал достижение нападающего сине-гранатовых Лионеля Месси, который в матче 3-го тура группового раунда Лиги чемпионов с «Олимпиакосом» (3:1) забил свой 100-й мяч в еврокубках:

«Я бы отдал Месси все призы в мировом футболе. Никто не может конкурировать с ним. Он сделал эту эпоху, и он всё ещё остаётся на этом грандиозном уровне».

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