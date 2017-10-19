Тренер «Базеля»: «Мы гордимся победой над ЦСКА»

Главный тренер «Базеля» Рафаэль Викки прокомментировал победу над ЦСКА в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов:

«Мы гордимся этой победой, но понимаем, что нужно работать дальше и двигаться вперед. Мы очень хорошо подготовились к матчу, проанализировали игру ЦСКА, и план по разрушению созидательной деятельности соперника удался, мы сыграли так, как нужно.

Во втором тайме „армейцы“ перестроились, начали играть в четыре защитника. Разумеется, они стремились сравнять счет, мы же должны были врываться в свободные зоны, к сожалению, второй гол удалось забить только в конце встречи».

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