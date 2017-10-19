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Лига Европы 2017/2018, 3 тур
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20:00 сегодня Зенит -:- Русенборг
20:00 сегодня Лугано -:- Виктория П
20:00 сегодня Вардар -:- Реал Сосьедад
20:00 сегодня Хапоэль БШ -:- ФКСБ
20:00 сегодня Остерсандс -:- Атлетик Б
20:00 сегодня Заря -:- Герта
20:00 сегодня БАТЭ -:- Кельн
20:00 сегодня Црвена Звезда -:- Арсенал
20:00 сегодня Коньяспор -:- Зальцбург
20:00 сегодня Марсель -:- Витория Гимараеш
20:00 сегодня Ницца -:- Лацио
20:00 сегодня Зюлте-Варегем -:- Витесс
22:05 сегодня Хоффенхайм -:- Истанбул
22:05 сегодня Шериф -:- Локомотив М
22:05 сегодня Фастав -:- Копенгаген
22:05 сегодня Вильярреал -:- Славия П
22:05 сегодня Скендербеу -:- Партизан
22:05 сегодня Динамо К -:- Янг Бойз
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Тренер «Базеля»: «Мы гордимся победой над ЦСКА»

сегодня, 00:38
ЦСКАЦСКА0 : 2БазельБазельМатч завершен

Главный тренер «Базеля» Рафаэль Викки прокомментировал победу над ЦСКА в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов:

«Мы гордимся этой победой, но понимаем, что нужно работать дальше и двигаться вперед. Мы очень хорошо подготовились к матчу, проанализировали игру ЦСКА, и план по разрушению созидательной деятельности соперника удался, мы сыграли так, как нужно.

Во втором тайме „армейцы“ перестроились, начали играть в четыре защитника. Разумеется, они стремились сравнять счет, мы же должны были врываться в свободные зоны, к сожалению, второй гол удалось забить только в конце встречи».

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Все комментарии
eaguar
сегодня в 01:03
Кому интересно могут завтра Реал - ЦСКА посмотреть .
В 22:00 .
Но ... Евробаскетбол .
Шуnя771
сегодня в 00:50
И этот троллит..)

Чем гордится?

В одну калитку дернули..
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