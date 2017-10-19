Мбаппе: «ПСЖ не должен терять бдительность»

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе после победы над «Андерлехтом» в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов призвал партнеров по команде не терять бдительность. Парижане остаются единственным клубом, еще не пропускавшим в нынешнем розыгрыше ЛЧ.

«Не в каждом матче будет получаться играть так, как против „Баварии“. Мы приехали в Брюссель за победой, мы этого добились. Довольны, что уезжаем с тремя набранными очками.

Всегда можно играть еще лучше, и впереди нас ожидает много матчей, потому мы должны уметь контролировать как слабые стороны в нашей игре, так и сильные. Пока нас еще не наказывали за ошибки, но мы не должны терять бдительность. Нужно оставаться профессионалами и побеждать».

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте