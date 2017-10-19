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Лига Европы 2017/2018, 3 тур
18:00 сегодня Астана -:- Маккаби ТА
20:00 сегодня Зенит -:- Русенборг
20:00 сегодня Лугано -:- Виктория П
20:00 сегодня Вардар -:- Реал Сосьедад
20:00 сегодня Хапоэль БШ -:- ФКСБ
20:00 сегодня Остерсандс -:- Атлетик Б
20:00 сегодня Заря -:- Герта
20:00 сегодня БАТЭ -:- Кельн
20:00 сегодня Црвена Звезда -:- Арсенал
20:00 сегодня Коньяспор -:- Зальцбург
20:00 сегодня Марсель -:- Витория Гимараеш
20:00 сегодня Ницца -:- Лацио
20:00 сегодня Зюлте-Варегем -:- Витесс
22:05 сегодня Хоффенхайм -:- Истанбул
22:05 сегодня Шериф -:- Локомотив М
22:05 сегодня Фастав -:- Копенгаген
22:05 сегодня Вильярреал -:- Славия П
22:05 сегодня Скендербеу -:- Партизан
22:05 сегодня Динамо К -:- Янг Бойз
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Мбаппе: «ПСЖ не должен терять бдительность»

сегодня, 08:36
АндерлехтАндерлехт0 : 4Пари Сен-ЖерменПари Сен-ЖерменМатч завершен

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе после победы над «Андерлехтом» в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов призвал партнеров по команде не терять бдительность. Парижане остаются единственным клубом, еще не пропускавшим в нынешнем розыгрыше ЛЧ.

«Не в каждом матче будет получаться играть так, как против „Баварии“. Мы приехали в Брюссель за победой, мы этого добились. Довольны, что уезжаем с тремя набранными очками.

Всегда можно играть еще лучше, и впереди нас ожидает много матчей, потому мы должны уметь контролировать как слабые стороны в нашей игре, так и сильные. Пока нас еще не наказывали за ошибки, но мы не должны терять бдительность. Нужно оставаться профессионалами и побеждать».

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