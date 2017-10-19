Балотелли порадовался автоголу защитника «Ювентуса» Сандро

Нападающий «Ниццы» Марио Балотелли ударно проводит начало сезона, забив за команду 7 мячей в 10 встречах.
Однако за пределами поля форвард, наверняка мечтающий о возвращении в сборную Италии, по-прежнему совершает необдуманные поступки, которые вряд ли приближают его к вызову в национальную команду.
Так, вчера экс-игрок «Интера» и «Милана» демонстративно радовался автоголу защитника «Ювентуса» Алекса Сандро в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Спортинга».
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