Балотелли порадовался автоголу защитника «Ювентуса» Сандро

Нападающий «Ниццы» Марио Балотелли ударно проводит начало сезона, забив за команду 7 мячей в 10 встречах.

Однако за пределами поля форвард, наверняка мечтающий о возвращении в сборную Италии, по-прежнему совершает необдуманные поступки, которые вряд ли приближают его к вызову в национальную команду.

Так, вчера экс-игрок «Интера» и «Милана» демонстративно радовался автоголу защитника «Ювентуса» Алекса Сандро в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Спортинга».

Lo Sporting Lisbona segna ed ecco la reazione di Balotelli. pic.twitter.com/sC22D3KkP8 — Simone (@simostu9) 18 октября 2017 г.

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