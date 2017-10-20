Гильерме: «У меня давно не было столько работы»

Голкипер «Локомотива» Маринато Гильерме поделился впечатлениями от игры с «Шерифом» (1:1) в 3-м туре группового этапа Лиги Европы:

«У меня давно не было столько работы. „Шериф“ играл дома при полных трибунах с огромной мотивацией, так что я ждал сложного матча. Думаю, мы могли сыграть лучше. С другой стороны, это выездная встреча, а набрать очки на выезде – всегда хорошо.

Конечно, лучше, когда у моих ворот работы меньше, чем у ворот соперника. Но, с другой стороны, когда ты постоянно в игре, это держит тебя в тонусе. У меня давно не было таких матчей. По такой игре ничья – неплохой результат

Чувствую ли вину за пропущенный гол? Я пока не смотрел повтор, но считаю, что мог бы сыграть чуть лучше.

Стычка в конце матча? Это эмоции. Я пошёл на выход. Соперник увидел, что я один, но всё равно прыгнул – это же опасная игра! Такое бывает, это футбол. Конечно, после игры пожали руки. Я неправильно поступил, повторюсь, что это были эмоции».

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